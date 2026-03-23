昂船洲政府船塢修理中船隻起火 消防拖喉救熄 海事處暫停所有岸上維修

昂船洲政府船塢今日（3月23日）下午有一艘正在維修的海關巡邏船，懷疑因燒焊導致起火，濃煙席捲半空，維港兩岸均可見，消防接報趕至將火救熄。海事處回覆查詢時表示，將暫停所有岸上的船隻維修工程。

事發於今日下午近5時，政府船塢岸上維修棚內一艘船隻起火，現場滾滾濃煙衝天，離遠清晰可見，有約8名工人自行疏散。消防接報趕至，動用兩喉兩煙帽隊灌救，消防輪、水警輪亦到場支援。

火警期間消防處曾呼籲市民，如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。至下午6時許火警被救熄，暫未有人受傷。初步調查相信火警由燒焊引致，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

海事處回覆查詢時提到，接獲外判維修商工人通知相關火警。涉事船隻為香港海關的巡邏船，船長約32米， 由3月上旬起入塢維修。海事處將暫停所有岸上的船隻維修工程，並全面檢討船隻維修程序， 以確保安全。海關則表示，會配合相關部門調查事故。