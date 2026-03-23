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番禺爭路衝突 港車怒撞內地司機 網民：影衰晒啲香港人

突發
更新時間：16:51 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:51 2026-03-23 HKT

「港車北上」令港人北上更加方便，但兩地駕駛文化迥異，亦發生不少衝突，今（23日）日網上流出三條片段，一輛掛香港牌的平治房車，在廣州番禺區因爭路問題與內地司機爭執，平治司機盛怒下開車撞向手持手機拍攝的內地司機，場面火爆驚險，有網民斥責：「影衰晒啲香港人」。 

網上共流出三條短片，第一條即見藍色平治房車和一輛比亞迪電動車停在路中，平治司機憤然下車，大叫：「落車，做乜X嘢，落車肥X」，其中平治女乘客對比亞迪司機說：「我唔你做乜嘢，我哋見你喺前面」。

第二條片則見到比亞迪司機拿起手機拍下準備開車離去的平治，平治司機沒理他擋在路前，踩油衝向他，內地司機被平治撞了一下，大罵：「好嘢，嗱」。平治扭軚離去，比亞迪司機大喝：「你唔好走啦」。

最後一條片則拍到，平治朝着比亞迪司機直衝而去，對方被撞到彈起，最後平治倒後繞路而去。

據了解，現場在番禺市蓮路41號對開，兩部汽車因爭路問題爭執，上演充滿火藥味的港車撞人一幕。

有網民表示：「拉左（咗）未，影衰晒香港人」、「大陸大把監控，走唔甩，除非係 識得暴龍哥」、「根本係謀殺」、「可以釘牌啦」、「你喺內地就跟人哋嗰套規矩啦，嘈都冇用。依家用車撞人手尾仲大穫！」。

 

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