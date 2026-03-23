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有片｜屯門公路貨櫃車撼消防車翻側 司機昏迷送院

突發
更新時間：12:44 2026-03-23 HKT
發佈時間：12:33 2026-03-23 HKT

屯門公路發生涉及消防車的交通意外。今日（23日）中午12時15分，一輛貨櫃車沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛至近掃管笏屯門鄉稔灣村公所對開時，與一輛消防車相撞。貨櫃車繼而向左翻側，橫亙在中慢線上，司機昏迷被困於車上。

消防員在場救援，將貨櫃車司機救出，送院搶救。現場所見，貨櫃車車頭擋風玻璃爆裂，貨櫃亦變形，碎片散落一地，且出現漏油情況；而消防車亦車尾損毀。

現場消息稱，事發時消防車正停在屯門公路慢線進行工作，尾隨的貨櫃車駛至，懷疑司機不察，導致貨櫃車直撼消防車的車尾，並翻側在路中。事故原因有待調查。

受意外影響期間，運輸署宣布，屯門公路往九龍方向近掃管笏的部分行車線需要封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，交通繁忙。

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