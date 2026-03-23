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屯門公路貨櫃車撼消防車後翻側 司機重創昏迷送院｜有片

突發
更新時間：12:44 2026-03-23 HKT
發佈時間：12:33 2026-03-23 HKT

屯門公路發生涉及消防車的交通意外。今日（23日）中午12時15分，姓岑（64歲）駕駛一輛貨櫃車沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛至近掃管笏屯門鄉稔灣村公所對開時，與一輛消防車相撞。貨櫃車繼而向左翻側，橫亙在中慢線上，司機昏迷被困於車上。

消防員在場救援，將貨櫃車司機救出送屯門醫院，經搶救傷勢仍嚴重須留醫。現場所見，貨櫃車車頭擋風玻璃爆裂，貨櫃亦變形，碎片散落一地，且出現漏油情況；而消防車亦車尾損毀。

現場消息稱，今日中午，一輛消防處車輛連同隊員在屯門公路路肩停下，處理一宗「發現煙霧」案件，當時消防車有開啓死火燈、閃燈和警號。尾隨的貨櫃車駛至，意外直撼消防車的車尾，並翻側在路中。

受意外影響期間，運輸署宣布，屯門公路往九龍方向近掃管笏的部分行車線需要封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，交通繁忙。

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