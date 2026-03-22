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沙田服裝店被偷千元衣物 男賊逃走觸動警鐘 鉸剪架頸求饒 趁保安分心逃逸

突發
更新時間：22:49 2026-03-22 HKT
發佈時間：22:49 2026-03-22 HKT

沙田新城市廣場一期三樓一間連鎖服裝店，周日（3月22日）晚上7時許，一名男賊懷疑盜取三件女裝衣物，約值千元，他離開店舖時觸動防盜警報，在店外被商場保安員截停。經檢查後，保安員在男賊的環保袋內發現懷疑被盜衣物，遂將其帶往商場保安室等候警方處理，並報警求助。

在警方到達前，該名男子突從身上取出一把鉸剪架頸向保安員求饒，要求讓他離開。保安員一時猶疑分心，該名男子趁機逃離保安室，往商場逃去無蹤。

警方接報到場後，在商場及附近一帶展開搜捕，但未能尋獲賊蹤。被盜衣物已悉數歸還店舖，無財物損失。案件列作店舖盜竊處理，並交由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方現正通緝該名男子，年約30歲，身高約1.75米，身材肥胖，短髮，案發時戴白色鴨舌帽，身穿白色上衣、黑色長褲及黑色運動鞋，並攜帶一個黑色背包。

 

 

 

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