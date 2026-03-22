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有片｜北角春秧街單位失火釀3傷 兩人徒手爬牆踩冷氣機逃命

突發
更新時間：18:55 2026-03-22 HKT
發佈時間：18:55 2026-03-22 HKT

北角發生火警。今日（22日）下午5時28分，警方接獲多人報案，指春秧街93至113號仁德大廈一高層單位起火，濃煙沖天，瀰漫整層樓。消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並在傍晚6時19分將火救熄。火警中，有3名其他單位住戶（2女1男、58至78歲）吸入濃煙不適，須送東區醫院治理。

根據街坊提供的片段所見，火警發生期間，有兩人擒出窗外，之後捉住外牆的水管並踩住冷氣機頂，慢慢爬落下層單位逃生，狀甚危險。有目擊者表示：「佢擒咗出嚟呀，踩住個冷氣機呀…」

事發單位住戶為非洲籍父女 疑用打火機時誤燃雜物肇禍

火警期間，約20名居民由救援人員協助或自行疏散到安全位置，當中包括長者。據了解，事發單位住戶為一對坦桑尼亞籍父女（42及8歲），經初步調查，懷疑他們在家中使用打火機時，意外點燃雜物引致火警，起火原因沒有可疑。

涉事大廈鄰近春秧街街市，火警期間不少人駐足圍觀；另外事發時介乎英皇道與渣華道之間一段北角道，以及春秧街全線封閉，交通繁忙。

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