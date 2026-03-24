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新聞追擊｜申領粵Z車牌要求一文睇清 知情者指為車牌成公司董事存風險：難以保證可長期使用

突發
更新時間：07:01 2026-03-24 HKT
發佈時間：07:01 2026-03-24 HKT

合資格申領粵Z車牌的人士需符合特定條件，例如是上一年度納稅超過15萬元人民幣的公司董事，以及是人大、政協委員等。知情者指出，若為了申領車牌而加入一間公司成為董事，難以保證車牌可長期使用，支付高昂中介費「走後門」申領車牌並不值得。

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據悉，申請粵Z車牌（香港入出內地商務車指標）需向廣東省公安廳交通管理局車輛管理所提交申請。核心條件為香港商戶在廣東省投資辦實業，若申請經普通口岸過關（如深圳灣、蓮塘等），需在提交申請的上一年度納稅15萬元(人民幣，下同)以上； 若申請經港珠澳大橋口岸通關，需在近3年累計納稅額達 10 萬元以上。此外，捐贈興辦公益事業累計達 1,000 萬元以上的僑胞或港澳台同胞，以及人大代表、政協委員，可豁免納稅要求；持有高新技術證書的外資企業，目前亦豁免納稅要求。

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知情者指出，加入成為一間公司的董事申領車牌存在風險。 資料圖片
知情者指出，加入成為一間公司的董事申領車牌存在風險。 資料圖片

知情者指出，加入成為一間公司的董事申領車牌存在風險，因為車牌屬於公司，並非個人，公司董事名下的車輛才可使用牌照，但有關公司不會讓申領車牌的人士長期擔任董事，當有關人士離任董事，其名下車輛不再符合上牌條件，年審時可被取消續期，有關公司的現任董事也可提出換車掛牌的要求，或再招攬新董事，以協助對方申領車牌，繼續賺取利潤，故此有關做法難以保證可長期使用車牌，向中介支付費用取得粵Z車牌並不值得。  

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