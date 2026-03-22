九巴車廂驚現肥倉鼠 熱心人捉起放膠袋交車長：有留窿畀鼠鼠唞氣

九巴車廂驚現一隻懷疑走失的倉鼠，幸有一班有心人救起！今日（22日）有網民在社交平台Threads發文，指早上10時左右乘搭九巴182路線時，驚見一隻奶油色的肥倉鼠在車廂內，瑟縮一角，狀甚驚慌。該名網民沒有袖手旁觀，更立即捉起倉鼠放入膠袋，再交予車長處理，「麻煩大家請廣傳，主人快啲接返佢屋企啦」。

根據事主上載的片段所見，倉鼠被放在透明膠袋內，之後掛在車長旁邊的扶手。事主強調膠袋綁口時留有空隙，讓倉鼠能呼吸，已盡力減低牠的驚恐，並感謝車長專業處理，「我全身上下除咗肝膽相照、義氣風雲、帶點戇直之外，多出嚟嘅只有膠袋一個。」

雖然有網民質疑做法不妥當，或會令倉鼠受驚，但一名自稱為巴士車長的網友留言，曾嘗試把倉鼠放在水樽位置，但牠多番逃脫，無奈之下才用膠袋暫時安置，直到巴士返回愉翠苑總站時「落車仲好生猛」。

其後有居於愉翠苑的網民表示，自己看到帖文後，立即拿出空置的倉鼠籠到車站安置倉鼠，之後再交由愛協帶走，「我已經盡我盡大努力，令到鼠鼠受驚程度減至最低。」

事件引來多名網民討論，但大部份人都認為人間有愛，經過多方協助下終於可以安置倉鼠，「雖然佢好驚都無辦法啦，臨時救起乜都無，膠袋都係頂住先，最緊要係無危險，陣間跌咗出車或者俾人踩到仲大鑊」、「多謝晒大家熱心幫手」、「佢哋係逃脫高手，唔知係咪有人大頭蝦漏咗」、「我諗大概前主人係想拎佢出嚟玩點知鬆手走失」、「好人好事」。

九巴表示，今日上午，九巴一輛路線182往愉翠苑的巴士，車長獲乘客通知車廂內有一隻倉鼠，在巴士抵達愉翠苑巴士總站後，車長將倉鼠交予站長，然後交由愛護動物協會處理。