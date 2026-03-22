紅磡金行盜竊案｜被捕5男女被暫控盜竊 周一提堂
更新時間：16:06 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:06 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:06 2026-03-22 HKT
紅磡崇安街半島廣場一間樓上金行前日（20日）發生盜竊案，73條約值9300萬元的金條被人盜去，警方經調查後起回所有金條，並拘捕4男1女，當中一人為金行負責人的前生意夥伴。據了解，案中主謀趁金行職員與職員交易黃金時闖入金行，聲稱負責人欠下巨債後將金條搬走。
警方今日（22日）表示，5名被捕人已被暫控合共一項「盜竊」罪，案件將於明日（23日）上午在九龍城裁判法院提堂。
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