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海關夥港大舉辦工作坊 探討AI驅動網絡罪案調查

突發
更新時間：15:14 2026-03-22 HKT
發佈時間：15:14 2026-03-22 HKT

香港海關與香港大學合辦的「AI-Powered Cybercrime Investigation Workshop」於3月19至20日順利舉行。

香港海關與香港大學於2024年12月簽署合作備忘錄，推動在虛擬資產、區塊鏈及知識產權保護等領域的科技開發及人員培訓。是次為期兩日的工作坊是雙方首個於知識產權領域的培訓項目，由香港大學教授、海外學者及業界專家主講，深入探討人工智能(AI)及新興科技如何應用於打擊網絡罪案調查及保障知識產權。

除了版權及商標調查科同事外，工作坊亦匯聚了各調查科系及資訊科技科代表，藉此加強跨科系協作。透過結合學術理論、科研成果與前線調查經驗，為不同科系的學員提供更系統性、更貼近實務的專業培訓。

課程涵蓋五大核心主題：網上侵權手法與知識產權保護、AI輔助調查與數據分析、Web3新型網絡犯罪、深偽技術(Deepfake)識別，以及區塊鏈資金追蹤。透過個案分析及實作環節，學員能更深入掌握新興科技帶來的風險與機遇，顯著提升網絡調查及情報分析的實戰能力。

香港海關致力實踐「智慧海關」藍圖，將繼續推動智能化執法，結合學術界與業界的前沿科研成果，積極應對不斷演變的網絡罪行，全力守護市民及企業的合法權益。

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