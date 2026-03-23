好市民獎｜乘客失足墮海 港九小輪船長指揮救人成功 父親以子為榮

一幕驚險拯救行動發生於去年5月，一名五旬男子乘搭渡輪期間失足墮海，在茫茫大海漂浮近20分鐘，體力不斷耗減，命懸一線，此刻被途經渡輪的船員發現，船長姜先生果斷指揮船員按照既定安全程序展開緊急救援，並通報警方。不久，趕至的水警南分區人員將男子救起，成功挽回性命，事後姜先生榮獲「好市民獎」。在港九小輪服務14年的姜先生坦言，這是首次遇到類似情況，難免感到緊張，但當刻「必須救人」的想法湧上心頭，「如果當時我們沒有留意而直接駛走，必定會留下永遠的遺憾，很慶幸可以拯救生命。」

「好市民獎頒獎典禮2025」於三月十四日舉行。香港中華總商會會長蔡冠深博士（右）頒發「好市民獎」予得獎者姜卓峯先生(左）。

去年5月某日下午4時許，姜先生駕駛的渡輪航行至摩星嶺對開近青洲附近海域，船員瞭望期間，突然發現海上有一個不明物體漂浮，伴隨水花及拍水動作，立即意識到有人遇溺。船長姜先生接報後，當機立斷指揮船員展開緊急救援行動，馬上停船並調整船頭方向，指向遇溺者位置，避免螺旋槳滾動造成傷害，同時透過通訊系統向海事處及警方通報，並拋出救生圈，讓墮海者借助浮力支撐身體。

渡輪船長姜先生(左二)、警長彭子威(左一)、警長吳浣欣(右二)及警員阮博文(右一)去年5月合力拯救一名墮海男子的性命，彰顯警民合作精神。

等待救援人員到場期間，渡輪一直留守現場保護墮海者，防止其飄走或發生其他意外。姜先生回憶道，當時海面有浪、水流頗急、同時有不少船隻駛過，他與另外4位船員分工合作，一邊與墮海者溝通，安撫其情緒，一邊向受影響乘客解釋情況，並向警方溝通，同時透過船上的廣播系統提醒附近船隻避讓。他強調，公司定期舉行的緊急演練，在關鍵時刻發揮作用，令救援行動井井有條。

當時駐守水警南分區的水警警長吳浣欣、警長彭子威及警員阮博文，接報後駕駛水警輪於10分鐘內趕抵現場，有賴船長姜先生提供的準確資訊，以及與警方的有效溝通，他們很快辨識到墮海者的位置。因應當時的海況，人員決定先向墮海者拋出有連接繩的救生圈，讓對方抓緊，再慢慢將其拉近，最終協助對方沿樓梯登上水警輪，整個救援過程約5分鐘。事主登船後，人員發現他失溫、輕微頭部擦傷，而且情緒混亂，立刻為他進行初步治理及安慰，隨後將他送往水警南分區基地，再轉交救護車送院。

好市民獎勵計劃在1973年推出，向積極協助警方防止或偵查罪案、逮捕罪犯的市民頒發獎金，以示嘉許。1984年增設全年最傑出好市民獎，進一步推廣好市民獎勵計劃，以鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行。即掃二維碼了解更多資訊。

據悉，墮海男子當日從長洲乘坐渡輪前往中環期間，在船尾欄杆位置拍照時失足墮海，估計在海中漂浮約20分鐘，幸好在體力透支前獲救。當日水警輪主管吳浣欣警長讚揚姜先生及其團隊的警覺性和專業，不但及時發現海上異樣，並向警方準確描述事發地點及墮海者位置，更於人員到場前有效控制現場環境，避免事態進一步惡化，是救援行動得以順利完成的關鍵，「在於警察角度，保障市民生命是我們的目標，今次事件充分體現了警民合作的重要性。」

《好市民獎系列》影片，講述部分得獎個案的詳情及得獎人的分享。即掃二維碼觀看影片。

協助警方拯救行動的姜先生榮獲本屆「好市民獎」。他笑言，同樣在港九小輪公司工作的父親得知此事後感到非常自豪，但他認為這份榮譽不僅屬於自己，船員也應享有，期望這次經歷可以感染大眾，「若發現其他人情況有異，可以主動關心，有時候多問一句，便可救人一命，別因擔心被指多管閒事而卻步。」

記者 麥鍵瀧