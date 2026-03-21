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上水溺水慘劇｜夫婦育有一對兒女 事前曾因感情及金錢問題爭執

突發
更新時間：23:28 2026-03-21 HKT
發佈時間：23:28 2026-03-21 HKT

上水昨日（20日）晚上發生溺水慘劇，一名中年女子在梧桐河跳河自殺，其丈夫跳落河嘗試救人，兩人雙雙失去蹤影。人員其後將二人救起，惟他們已陷昏迷，送往醫院搶救後同告不治。據了解，二人育有一對10多歲的子女，較早前曾因感情及金錢問題爭執。

消息指，38歲姓莫女事主任職售貨員，與任職地盤工人的53歲姓梁丈夫結婚逾15年，二人育有一對10多歲的子女，一家四口居於上水華山邨一村屋單位。至去年，二人感情生變離婚，惟二人仍然居住在一起。

現場為上水梧桐河。
現場為上水梧桐河。

相關新聞 : 上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治

二人去年離婚 事發前曾因財務及感情問題爭執

至昨晚10時，兩人因財務及感情問題而發生爭執，女事主衝出住所跑到700米外的梧桐河。男事主擔心前妻發生意外，與女兒一同尾隨，希望可以出言安撫，惟前妻突然情緒激動跳河，他救妻心切，隨即奮不顧身跳入河中救人，但雙雙失去蹤影。事主的女兒立即報警求助，搜救人員相繼在河底發現兩人，隨即將他們救起送往醫院搶救，可惜返魂乏術。

社會福利署回覆《星島頭條》表示，社署獲悉事件後，已派社工聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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