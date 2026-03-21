O記聯同各總區打擊黑社會活動 3日拉203人最細得16歲 搗賭檔無牌酒吧

有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區人員，於3月18日至3月20日在全港各區展開代號為「逸影」的反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動及切斷犯罪分子的收入來源。行動當中，人員突擊搜查全港各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，共搗破9個懷疑非法賭檔及1個懷疑無牌酒吧。



行動中，人員共拘捕129名男子及74名女子，年齡介乎16至70歲，當中包括72名外籍、29名非華裔、90名本地及12名內地人。他們分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有攻擊性武器」、「非法禁錮」、「傷人」、「搶劫」、「襲擊致造成身體傷害」、「在公眾地方打鬥」、「刑事損壞」、「違反逗留條件」、「施用藥物或使用器具以促致墮胎」、「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「非法入境」等罪行。



警方在整個行動中共檢獲約13萬元現金、面值約14萬元的籌碼、一批賭博用具、酒精飲品、兩支伸縮棍及3把牛肉刀及少量懷疑可卡因、大麻花和依托咪酯煙彈等，總市值約30萬元。