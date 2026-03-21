沙田大涌橋路爆鹹水管 往馬鞍山方向全線封閉 溱岸8號及車公廟站沖廁水受影響

沙田有鹹水管爆裂。今日（21日）下午3時許，大涌橋路近獅子山隧道公路一條水管爆裂，路面出現路陷，大量黃泥水湧出，駛經的車輛需要慢駛。運輸署表示因水管緊急維修，大涌橋路（往馬鞍山方向）介乎獅子山隧道公路與沙角街之間的全線仍然封閉，呼籲駕駛人士改用其他道路。

水務署於facebook專頁「滴惜仔」發文表示，涉事水管為一條直徑700毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予溱岸8號及車公廟站，關上水掣後，現場已停止湧水。受事故影響，大涌橋路往馬鞍山方向須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。水務署工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於明日（22日）晚上前完成有關的水管維修工程並恢復沖廁水供應。

運輸署表示，以下受影響的巴⼠路線需改道⾏駛:

-城巴第79及B8號線；

-九巴第47X,72A,74A,80X,81C,81K,82K,85A,86A,86C,89B,287X及288；

-龍運第A42號線；及

-隧巴第170及182號線。

