紅磡金行盜竊案｜被捕人扮買家交收 曾要求兩保安離開單位 3同黨趁機入內擸金條

紅磡崇安街半島廣場一間樓上金行昨日（21日）發生盜竊案，約值9300萬元的73條金條被人盜去，警方經調查後拘捕4男1女，其中一人為金行負責人的前生意夥伴。警方在記者會上表示，被捕人曾向金行職員表示，其負責人欠下巨債，所以要將金條拿走，其後已在大埔起回所有金條。

西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星表示，事件發生於昨午2時許，當時一名男買家與女職員在半島廣場一間樓上金行進行黃金交易，其間有2男1女闖入，並向女職員聲稱金行的負責人欠下巨債，隨即與男買家將73條金條全數放行入行李篋內。

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雖然女職員嘗試阻止但不成功，4人隨即離開並與在門外「睇水」的男子登上兩輛私家車絕塵而去。警方接獲報案後到場調查，又翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定5人身份，在同日晚上於中環及大埔區將他們拘捕，並於大埔起回全數黃金。

被捕男女年齡介乎31至58歲，全部持有香港身份證，當中一名男子為案中主腦，曾協助涉事金行採購和交收的中介代理，其餘4人為主腦太太及有生意往來的人。至於上址為一間已註冊並可以交收黃金的公司，內有兩名員工負責保安工作，惟應男買家要求，遂安排兩員工離開單位，而老闆事發時並不在場。