少年警訊獎勵計劃培育未來棟樑 金星章得主參加全運會義工獲益良多

少年警訊（少訊）今（21日）舉行獎勵計劃頒獎禮，其中有三名獲頒金星章的傑出會員，分享其參與少訊活動，包括防騙滅罪宣傳及擔任全運會義工等經歷的得着。就讀中四的蘇彤悦表示，在全運會中她負責分流工作，她坦承最初參加時並不太投入，但後來經歷整個過程，體會到每個人都盡心盡力做好自己本份，各司其職，獲美得好的效果，令她更積極投入自己的職份，留下深刻的體會。

蘇同學最初是因胞弟參加了少年警訊後，看到他在待人接物上有很大改變，而且變得守時，令她也萌生參加的念頭，可與胞弟一齊進步。「我都有唔守時的壞習慣，但參加大型盛事的義工活動，令我改變呢啲壞習慣。」另一面，參加了計劃後，令她認識很多好朋友，在生活上及學習上都有傾訴對象，令原本內向的她變得開朗。

而就讀小六的吳旻燁與讀小五的弟弟迺維更一同參與少年警訊，同樣獲得金星章。吳旻燁指自己一向怕羞，最初不敢與人溝通，但參加了少訊多項活動如賣旗，令他改善不少與人溝通的技巧。「有次參加防騙計劃的宣傳，要到街上派發宣傳單張，最初都好驚，但後來得到父母的鼓勵，放膽派畀途人。都是很好的經驗。」

警察公共關係（少年警訊）高督察傅斯揚指，少訊計劃於1974年成立，迄今已52個年頭，2022年推出全新的少年警訊獎勵計劃，活動分為五大範疇，包括創新思維、守法自律、多元化發展、歷奇鍛鍊及協作共創，令年青人有正面思維，守法意識及培養未來棟樑。