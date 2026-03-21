有片│P牌平治撞隧道牆車頭盡毀 人去車空 網民揶揄「呢度唔畀泊車喎」

今(21 日)早上網上流出一條片段，一部掛P牌的平治私家車停在連翔道與柯士甸西之間的隧道內，車頭撞向隧道牆壁，車頭盡毀，泵把用脫，擋風玻璃爆裂，車廂內氣袋彈出，但車內空無一人。拍攝者對此嘖嘖稱奇，還不斷問「人呢?人呢?呢度唔畀泊車喎！」

現場為連接佐敦道與柯士甸道西之間的連翔道地下道路段，近西九龍柯士甸道西1號凱旋門映月閣對下處。有網民留言指「呢個灣（彎），超過80都好易甩，設計問題，呢個位成日有自炒車。」亦有網民指「呢個彎渣（揸）快D，條胎唔多掂都好易賴野（嘢）！」但有網民上載相片，發現當時有三名女子站在肇事私家車旁，但未知是否與該車有關，惟最後人去車空，耐人尋味。

警方表示，今（21日）凌晨5時40分，連翔道與柯士甸道西交界的隧道內，有男子報案指發現一部私家車懷疑自炒撞隧道牆壁，但警員到場時，只得私家車，並無發現任何人，將案件列交通意外無人受傷，並正設法聯絡司機了解事件。