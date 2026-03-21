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葵涌開5槍│中槍疑犯危殆 藍帽子大規模搜彈頭

突發
更新時間：11:26 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:26 2026-03-21 HKT

葵涌今(21日)凌晨發生開槍案。事發於今日凌晨零時許，警方接報指一名手持鋸齒利刀及鐵枝男子，分別在荃灣港鐵站及葵涌業成街出現，衣著及行為怪異，喃喃自語，最後警員趕至青山公路葵涌段，怪男突由草叢跳出，揮舞利器向警員大叫「斬死你」，警員在口頭警告及噴射胡椒噴霧後均未能制止其行為，最後三名警員分別開五槍，終將疑犯制服，該名43歲姓鍾疑犯，中槍後被送往瑪嘉烈醫院，進行手術後留醫深切治療部，目前情況危殆。

警方在疑犯的右胸及右大腿發現兩個彈孔，其餘彈頭未尋回。今早警方封鎖往荃灣方向的青山公路葵涌段部分行車線，大批機動部隊人員及鑑證科人員地毯式搜索子彈頭，直至早上約9時半解封所有行車線。

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤今早向記者講述案情時表示，經初步調查顯示，涉案男子姓鍾(43歲)，有香港身份證，為地盤工人，並無案底，犯案動機仍在調查中。而從報案市民及警員的觀察，男子當時穿着類似裙的衣物，且喃喃自語，懷疑他精神有問題。警方會向有關方面索取其精神報告。此外，男子在現場遺下一個背囊，內有露營睡袋、衣物、保暖被、身份證明文件和若干現金，至於他是否露宿者，仍要調查。

姚永勤強調，向疑犯開槍是不容易的決定，警方已給予相當足夠的警告，先進行這個艱難決定，最後果斷執法，將該名有機會對警務人員甚至對廣大市民造成危險的人士制服。警員考慮到同袍及市民的安全下，決定向其開槍，將其制服，有關行動完全屬於合理武力範圍。

 

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