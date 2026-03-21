紅磡金行1億元金條被盜案　警同日拘5人起回全數贓物

紅磡發生驚人巨額金條盜竊案。位於崇安街半島廣場的一間金行，昨日（20日）下午懷疑遭人盜走73條、總重73公斤的金條。按近日金價計算，該批金條市值高達1,200萬美元（約1億港元）。警方接報後迅速展開搜捕行動，同日分別在中環及大埔拘捕5名男女，並成功起回全部失金。

交易期間三人闖入奪金 同夥門外接應分乘兩車逃

事發於昨日下午約2時57分，警方接獲一名女子報案，指其在半島廣場樓上一間金行內與一名男子進行金條交易。期間，突然有三名男女闖入並強行取走該批金條，另有一名同夥在門外接應。五人得手後，分別登上兩輛事先停泊在外的私家車逃離現場。

現場為紅磡崇安街18號半島廣場樓上一間金行。

疑犯包括金行前合夥人

由於涉及金額巨大，警方隨即展開深入調查。西九龍總區重案組接手案件後，透過大數據及各區閉路電視鎖定嫌疑人行蹤。在報案後不足24小時內，探員分別在中環及大埔採取行動，以涉嫌「盜竊」拘捕四男一女，年齡介乎31至58歲。

警方在行動中成功起回全部73條、每條重1公斤的金條。據悉，被捕人士中包括金行的一名前男合夥人，初步不排除案件涉及商業糾紛。目前所有被捕人士仍被扣留調查。