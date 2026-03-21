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葵涌男持刀街頭徘徊 遭警開5槍制服 胸口大腿中彈昏迷送院搶救

突發
更新時間：03:48 2026-03-21 HKT
發佈時間：03:48 2026-03-21 HKT

葵涌今日（21日）凌晨發生警員開槍事件。一名男子持刀在青山公路徘徊，並一度舉刀指向到場戒備的警員。警員在多次警告無效下開槍，持刀漢中彈倒地昏迷，由救護車送院搶救。

男子一度舉刀相向　多名警員拔槍

今日凌晨2時許，警方接獲市民報案，指發現一名男子手持利刀，在青山公路葵涌段往荃灣方向、近華員邨對開位置徘徊，神情怪異且具攻擊性。大批警員接報後迅速趕抵現場，並發現目標男子。

現場消息指，警員嘗試與該男子溝通並要求其放下武器，惟對方情緒激動，更突然舉起利刀指向警員。多名警員隨即拔出配槍戒備，現場氣氛緊張。

警告無效警員開槍　現場遺血漬、利器、尼龍袋

在對峙期間，當中有警員開槍，持刀漢隨即中彈倒地。救護員到場後發現事主陷入昏迷，遂將其送往瑪嘉烈醫院進行救治。警方事後封鎖現場一段路面調查，現場路邊遺下一把利器、一個尼龍袋及一攤明顯血漬。

目前，大批探員仍在現場蒐證，並調查該名男子的身份及其持刀徘徊的動機。案件現正由重案組接手調查。

據了解，事發時涉及兩名警員開槍，現場共傳出五響槍聲，持刀男子的胸部和大腿中彈。

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