粉嶺公路P牌私家車失控翻側　掃毀20米水馬司機失蹤　

粉嶺公路發生交通意外。一輛掛有「P牌」的白色私家車行駛期間突然失控，猛撞路旁逾20米長的水馬後全車翻側，受損嚴重。然而，當救援人員趕抵現場時，發現車內空無一人，司機在意外後不知所終。警方正追查涉事司機身份，並將案件列作「肇事逃逸」處理。

事發於今日凌晨零時許，該輛白色私家車沿新界環迴公路往上水方向行駛。當駛至近和合石支路時，車輛突然失控，如脫韁野馬般橫掃路旁約20多米長的水馬，隨後整部車向左翻側，擱在受損的水馬上。

如脫韁野馬般橫掃路旁約20多米長的水馬，隨後整部車向左翻側，擱在受損的水馬上。蔡楚輝攝

警方及救援人員抵達後發現車內並沒有任何人影。蔡楚輝攝

私家車於快線位置翻側，車頭毀爛，現場一片狼藉。蔡楚輝攝

警方隨即封鎖現場一段路面調查。蔡楚輝攝

由於撞擊力猛烈，多名途經的駕駛人士見狀，擔心司機受傷被困車內，隨即代為報警。惟警方及救援人員抵達後發現車內並沒有任何人影。私家車於快線位置翻側，車頭毀爛，現場一片狼藉。

警方隨即封鎖現場一段路面調查，並根據涉事車輛的登記資料嘗試聯絡車主。