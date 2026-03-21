上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治

上水梧桐河附近發生溺水意外。昨日（20日）深夜11時許，警方接獲一名女子報案，指其母親在上水華山南部靠近梧桐河的位置意外墮下河中。其父親見狀救妻心切，隨即奮不顧身跳入河中救人，惟未幾兩人雙雙失去蹤影。

夫婦河中失蹤 女兒驚惶報警求助

消防及警方接報到場，並在梧桐河沿岸展開搜救，隨後在河中成功救起一名38歲女子及一名53歲男子。兩人被救起時已陷入昏迷，由救護車緊急送往北區醫院搶救。惟其後夫婦二人相繼證實不治。

警方表示，昨晚11時48分，接獲女事主的女兒報案，指38歲姓莫女事主跳入上水天平路近華山南段附近一河流企圖自殺，其53歲姓梁丈夫遂跳河嘗試救回。

人員接報到場，消防將二人救起，他們昏迷被送往北區醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。

據了解，事發前，夫婦二人因金錢及情感問題爭執，女方突然跳河，男方急忙落水救人，卻雙雙斃命。