海關破屯門冒牌電腦儲存裝置包裝中心 檢$2500萬貨拘分銷商男董事

​近期全球記憶體供不應求，帶動儲存硬碟的價格飆升。香港海關昨日（19日）搗破一個冒牌電腦儲存裝置的包裝中心及儲存倉庫，檢獲約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，包括1.4萬個硬碟和3000張記憶卡，估計市值共約2500萬元，並拘捕一名分銷商的42歲男董事。海關指該批冒牌電腦儲存裝置的價錢為正貨六折至九折出售，不同型號有不同折扣，不排除被捕人因近日電腦硬碟價格飆升，企圖出售冒牌貨圖利。

海關較早前接獲商標持有人代表的舉報，指有一個電腦儲存裝置的分銷商涉嫌出售懷疑冒牌的電腦硬碟，隨即展開深入調查，並成功鎖定該分銷商一個位於屯門的冒牌電腦儲存裝置的包裝中心。人員昨日上午突擊搜查該分銷商在屯門工廠大廈的包裝工場，並拘捕涉案分銷商的42歲男董事。

海關指涉案的工場大約500平方呎，人員在場檢獲大約5100個懷疑冒牌硬碟，市值約900萬元。其後經調查發現，該分銷商在同一幢工廠大廈有另一個大約700平方呎的倉庫，再於單位內檢獲9000個硬碟以及3000張記憶卡，市值約1600萬元。消息指，被捕男子為中國籍旅客，他現正被海關通宵扣查，將會被暫控一項「銷售或為售賣用途而管有無牌物品」罪及一項「違反逗留條件」罪， 明日（21日）在沙田裁判法院提堂。

海關在單位調查期間，除檢獲一批懷疑冒牌的電腦儲存裝置外，亦檢獲一批沒有任何商標的電腦硬碟、印有知名電腦硬碟製造商的商標貼紙、說明書、紙盒及紙箱，以及一批相信是用來包裝硬碟的包裝工具，相信上址兩個工廠大廈單位，為銷售商的電腦儲存裝置的包裝及儲存中心，估計他先購入一批沒有任何商標的電腦硬碟，再將知名電腦硬碟製造商商標的貼紙，貼上硬碟，再組合說明書及紙盒，扮成正貨，以全新的電腦硬碟出售。海關會調查該批冒牌貨品的來源，不排除有更多人被捕。

冒牌貨為正貨六至九折

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組第一隊高級調查主任康恩表示，被捕人利用面積較大的倉庫，去囤積大量的冒牌貨物，再分批運送到面積較小的倉庫作包裝，將冒牌貨變成全新正牌的電子產品，並邀請客戶到加工工場驗貨簽收。若事件東窗事發，被捕只損失少量貨物，惟海關成功追查至被捕人管理的大倉庫，檢獲案中八成的冒牌電腦儲存裝置，令他的詭計未能成功得逞。

另外，海關提到該批冒牌電腦儲存裝置的價錢為正貨六折至九折出售，不同型號有不同折扣，不排除因近日電腦硬碟價格飆升，企圖出售冒牌貨圖利。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。