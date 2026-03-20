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海關一日內連破兩販毒案 檢$940萬K仔拘兩無業男

突發
更新時間：20:58 2026-03-20 HKT
發佈時間：20:58 2026-03-20 HKT

海關昨日（19日）在機場破獲兩宗販運危險藥品案，共檢獲約23公斤懷疑氯胺酮，估計總市值約940萬港元，並拘捕兩名報稱無業的男子。他們已各被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（21日）在九龍城裁判法院提堂。

在首宗案件，海關人員透過風險評估，在機場查驗一件由荷蘭入境、報稱載有染色劑的空運包裹，惟X光影像有可疑，顯示內部物件密度不一，遂進行深入檢查，最終在包裹的17個包裝袋內，檢獲5公斤氯胺酮，市值約220萬港元。海關毒品調查科同日於旺角進行監控遞送行動，以涉嫌販運危險藥物罪拘捕一名68歲收貨男子，報稱無業。消息指，被捕男子聲稱不知情，僅收取200元酬勞收貨。

在第二宗案件，關員在機場截查一名由德國法蘭克福抵港的19歲無業外籍男子，檢查其寄艙行李時，發現18包以膠帶纏繞的膠袋，內藏18公斤氯胺酮，市值約720萬元。海關指該行李並無其他物品，只有毒品，遂即將他拘捕。

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