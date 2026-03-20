海關破大埔洞梓路私煙倉 場內設浴室爐具供長期駐守 檢$2070萬貨拘無業男

海關昨日（3月19日）偵破一宗大型私煙儲存倉庫案，於大埔洞梓路搜查一個鐵皮倉庫，檢獲460萬支懷疑私煙，市值約2070萬元，應課稅值為1500萬元，並拘捕一名37歲報稱無業的男子。他已被控一項「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，明日（3月21日）於沙田裁判法院提堂。

海關指涉案的倉庫約2000呎，存放大量包裝物料，部分私煙已被重新包裝，相信不法分子企圖重新包裝私煙，再出口到煙稅較高的國家如澳洲賺取差價圖利。

另外，倉庫位置偏僻及隱蔽，附近有車房及其他鐵皮倉庫，增加海關偵查難度，而且場內設有煮食爐及浴室等生活設施，可供不法分子長期駐守倉庫內，減少外出避免執法人員追查。海關相信已經成功堵截私煙流入市場，將會繼續追查私煙去向。