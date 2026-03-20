葵涌冧天秤｜田北辰斥監管不足 促政府修例天秤每年測試一次安全

葵涌葵盛圍天秤倒塌奪命意外，前立法會議員、實政圓桌召集人田北辰在fb表示，事件令人痛心，雖然目前未知意外的具體原因，但監管制度根本是「離晒大譜」。他解釋，天秤出廠15年後，始需做一次非破壞性測試，此舉完全不合時宜，要求政府修例改為每年測試一次。

田北辰希望政府修例改善天秤安全問題。fb：田北辰 Michael Tien

田北辰在fb寫道：「以我理解，每一個天秤喺出廠送去地盤嘅時候，都要做全面測試包括非破壞性測試，出證書。而根據現時嘅指引 (並非法例強制要求)，當天秤使用年期超過15年後，先需要合資格人士評估係咪需要做非破壞性測試，可以話一張證書走天涯，期間嘅年檢、月檢、周檢除機械運作部份外，就只係靠目視檢查。」

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他又指：「今時今日仲靠目視真係嘥氣，啲人求其望兩眼就話過關，又冇數據、又冇證據證明係hea睇定認真睇、有睇定冇睇？出事上嚟問責根本就口同鼻拗。就算真係有查，好似港鐵路軌咁，以前每晚得黃金兩小時目視檢查，幾細心都有機會出錯喇，既然而家科技咁先進，點解仲唔用科技幫手?」

他表示，現時工程多，天秤每日吊起重物，使用頻率又高，一單工程用完就即刻到第二單，點解指引還是要求15年先做一次非破壞性測試呢？完全不合時宜！他強烈要求政府要盡快立法，無論天秤及秤腳都要每年做一次非破壞性測試，尤其是焊接位。

田認為：「有晒片睇到嗰狀態係好定有問題，真係不幸再出事，拎返晒啲片出嚟就知廬山真面目，即刻有片有真相，洗乜仲好似而家用目視咁拗一餐。」

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