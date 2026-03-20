樂富食肆疑售瀕危野生活蘇眉 負責人未能出示許可證 漁護署檢走調查

漁護署昨日傍晚（19日）進行巡查行動，在樂富一間食肆內檢獲兩條活生蘇眉，市值約17,000元。



漁護署早前接獲投訴，指樂富一間食肆涉嫌非法售賣瀕危物種蘇眉，漁護署人員於是到食肆進行巡查。行動中，人員發現該食肆魚缸內正展示兩條活生蘇眉，該食肆的餐牌亦顯示有蘇眉供應。漁護署人員遂要求該食肆負責人出示該批蘇眉的來源證明文件，而所提供的文件則顯示該批蘇眉為野生捕獲。



蘇眉屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II物種，根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），管有源自野生的活體附錄II物種須領有管有許可證。由於食肆負責人未能出示所需許可證，漁護署遂檢取該批蘇眉作進一步調查。

漁護署在樂富一間食肆內檢獲兩條活生蘇眉，市值約17,000元。政府新聞處圖片