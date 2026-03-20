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入境處全港反黑工 搜地盤工地及食肆 34人被捕包括7僱主

突發
更新時間：20:22 2026-03-20 HKT
發佈時間：20:22 2026-03-20 HKT

入境處於3月13日至3月19日在全港多區展開反非法勞工行動，包括「滙力行動」、「機靈行動」、「曙光行動」、聯同香港警務處和勞工處執行的「權能者行動」及聯同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中共拘捕26名懷疑非法勞工、7名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名協助及教唆者。
　　 
入境處人員針對非法勞工較活躍的行業，包括飲食及清潔行業，於3月16至3月19日展開一連4日的專項反非法勞工行動。經過深入調查及情報分析，成功鎖定並搜查23個目標地點，包括餐廳、酒樓、清潔公司及商業大廈等，一共拘捕19名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

調查人員在建築地盤進行突擊巡查。政府新聞處圖片
調查人員在建築地盤進行突擊巡查。政府新聞處圖片
調查人員在建築地盤進行突擊巡查。政府新聞處圖片
調查人員在建築地盤進行突擊巡查。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片

被捕的懷疑非法勞工為6男13女，年齡介乎22至62歲，當中4名非法勞工持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另有3名涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。被捕的非法勞工主要從事洗碗、清潔、廚房雜工等工作。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為6名男子，年齡介乎39至53歲，為食肆或清潔公司東主或負責人。

於其他反非法勞工行動中，調查人員亦搜查了多個建築地盤、棚架工地及表演場地等，共拘捕7名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為1男6女，年齡介乎24至48歲，當中1名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名67歲男子。此外，被捕的協助及教唆者為1名40歲男子。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

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