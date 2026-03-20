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觀塘翠屏河驚見白色泡沫變「翠冰河」 網民憂影響河流生態：平時幾清有魚有雀

突發
更新時間：16:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:41 2026-03-20 HKT

有港版「清溪川」之稱的觀塘翠屏河今日（20日）被發現出現白色泡沫，遠看就如浮冰一樣，引起街坊關注。有網民戲稱翠屏河變成「翠冰河」，亦有居民擔心河中積聚著大量不明白色泡沫，或對附近的生態環境構成威脅。《星島頭條》正向渠務署及環保署查詢。

有市民在社交平台上載數張翠屏河出現大量白泡的圖片，指翠屏河的河水平日尚算清澈，平日有雀鳥飛過，但今日卻聚著大量不明白色泡沫的懷疑污染物，已致電1823向當局求助，「超現實畫面在觀塘，以為係結冰，點知係泡沬」。有網民指河中的白色泡沫疑為清潔劑或化學劑，不排除由附近工廠或地盤非法排出，恐影響附近環境及生態，希望當局能夠盡快處理。

記者下午到場了解，見到大部份的白色泡沐已經消失，僅餘少量泡沫留在石罅中。現場亦貼有告示，指翠屏河為東九龍主要排洪渠道，其水質容易受人為影響（如不當排放污水）。渠務署已設置旱季截流器以減少污染物進入河道，以改善水質。

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