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誘騙求職者開智方便戶口 清洗黑錢1.13億　13人被捕

突發
更新時間：15:35 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:35 2026-03-20 HKT

警方於本月18日及19日，展開代號「迅馳」行動，打擊一個本地洗黑錢集團，成功拘捕9男4女，涉嫌清洗合共1.13億港元犯罪得益。

被捕13人（38至75歲），報稱無業、清潔工人、地盤工人及侍應等，部份人有三合會背景。連同較早前於去年10至今年1月拘捕的12名人士，一共拘捕了25名牽涉該洗黑錢集團的人士，偵破全港發生的一共105宗詐騙案件。

當中涉及不同類型的詐騙案件，主要是網上求職騙案，損失金額達八百幾萬港元。當受害人受騙之後，犯罪集團會指示受害人轉賬到指定的儲值支付工具或銀行戶口，再將犯罪得益轉賬至其他本地銀行戶口以清洗黑錢。該集團於2025年6月至2026年1月，總共清洗了1.13億港元。

警方留意到在2025年年底期間，以儲蓄支付工具戶口作傀儡戶口收取犯罪得益的詐騙案件有上升趨勢。科技及財富罪案組人員經分析大量詐騙案件的手法、傀儡戶口的資金流分析和翻查大量有關閉路電視，成功鎖定一個犯罪團夥的主腦及集團骨幹成員。

犯罪集團不斷在報章上刊登招聘廣告，要求求職者開設智方便的戶口和操作傀儡戶口，當求職者看到報紙上的清潔工招聘廣告，他們會致電報章上的聯絡電話，犯罪團夥會要求和陪同這些求職者到智方便的自助登記站開設戶口，聲稱是用作工作登記和日後出糧使用。

在登記過程中犯罪團夥會用預備好的手機登入和繫結求職者的智方便戶口，其後再以求職者的數碼身份透過儲蓄支付工具戶口的身份驗證，再用這些戶口收取犯罪得益清洗黑錢。

被捕人士已獲准保釋後查，行動成功阻截約港幣200萬元的犯罪得益，人員相信行動已經成功瓦解一個本地的犯罪團夥。

新界北總區刑事總部行政及支援署理警司王玉欣作出呼籲，市民搵工的時候，時刻提高警覺，切勿向陌生人透露個人資料，在任何情況下都應該好好保管自己在智方便的數碼身份。

 

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