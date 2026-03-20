葵涌冧天秤｜發展局即時停止承建商工務工程建築類別投標資格

葵涌葵盛圍一個房委會公屋地盤昨午（19日）天秤倒塌，62歲男操作員連人帶天秤塌下，當場死亡。勞工處表示已向承建商煥利建築發出暫時停工通知書，發展局又指，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊（名冊）內的承建商，今日（20日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時停止其工務工程建築類別的投標資格。

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發展局發言人表示，局方作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地（不論是政府工務工程建築工地與否）的安全表現，今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時停止其工務工程建築類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關停止投標資格的規管行動不單適用於停止投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長停止投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。