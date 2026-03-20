去年逾600名銀行職員主動介入阻截騙案 警方嘉許傑出銀行員工

警方今（20日）舉行「2026傑出銀行員工嘉許典禮」，表揚成功阻止騙案發生的前線銀行職員，以及積極協助警方防止及打擊騙案的傑出銀行業界。

警務處處長周一鳴出席「2026傑出銀行員工嘉許典禮」。楊偉亨攝

周一鳴頒獎予傑出銀行員工得獎者。楊偉亨攝

警務處處長周一鳴、金管局及銀行公會亦派員出席嘉許典禮。周一鳴致辭時指，本港去年騙案數字回落，有賴銀行業界，指去年共有639名銀行職員主動介入，阻截595宗騙案。

典禮特意嘉許當中16名傑出員工，警隊一直與銀行業界，積極聯手打擊詐騙，去年共阻截1522宗騙案，涉案20.9億元。雙方亦打擊傀儡戶口，去年第四季相關戶口，下跌百分之4.4至5781個。並透過騙案預警計畫，主動聯絡逾4000個潛在受害人，阻截4.8億元騙款。

他指，去年12月，警方與銀行業界信息交換平台「FINEST」亦升級及正式推出， 銀行信息共享錄得倍數上升。參與銀行數目，亦即將由10間擴展至全部28間零售銀行，全港銀行體系，將聯成一片的情報網絡。