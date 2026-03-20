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珍惜生命｜秀茂坪安達邨男子房間上吊 送院不治

突發
更新時間：08:36 2026-03-20 HKT
發佈時間：08:36 2026-03-20 HKT

秀茂坪安達邨發生自縊案。周四（19日）晚上接近8時，一名37歲姓潘男子在安達邨禮達樓的住所房內以繩索吊頸，家人發現後驚惶報案。

消防及救護人員接報趕至，將潘男解下，發現他已陷入昏迷，遂將其由救護車送往聯合醫院急救，惟經醫護人員全力搶救後，最終證實不治。

警方進入涉事房間進行調查，在現場發現一條懷疑作自縊用途的繩索。經初步調查，警方未有在現場檢獲遺書，目前暫列作「自殺」案處理。潘男的確切死因，仍有待法醫進行驗屍後作進一步確定。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

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