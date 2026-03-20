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珍惜生命｜石硤尾邨男子房內燒炭　女友回家揭發惜太遲

突發
更新時間：08:23 2026-03-20 HKT
發佈時間：08:23 2026-03-20 HKT

石硤尾發生燒炭自殺事件。周四（19日）晚上7時許，一名女子返回石硤尾邨美禧樓一單位時，發現其39歲姓陳男朋友在睡房內昏迷，旁邊有一盆燒過的炭，懷疑他燒炭自殺，立即報警求助。

警方及救護員接報後迅速趕至現場，進入單位睡房後發現男事主倒臥地上，經醫護人員即場檢驗，證實事主已經氣絕身亡，無需送院。警員隨即封鎖現場調查，並在房內檢獲遺書。

警方初步調查後，相信事件並無可疑，暫列作「自殺」案處理。現場消息指，死者生前疑受情緒或生活問題困擾，並留有遺書交代後事。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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