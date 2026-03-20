Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

營商失敗欠百萬巨債 男商人轉行開的士兼販毒 旺角遇路障截查斷正

突發
更新時間：08:06 2026-03-20 HKT
發佈時間：08:06 2026-03-20 HKT

一名原從事商業貿易的男子，疑因經營不善導致生意失敗，欠下銀行數百萬港元債務。他在轉職的士司機後仍入不敷支，為求「搵快錢」還債不惜鋌而走險，利用職務之便販毒。今日（20日）凌晨，該男子駕車途經旺角遇上警方路障，因神色慌張及動作可疑被揭發，檢獲市值約20萬至30萬港元的各類毒品。

「冚旗」的士路障前停下　的哥動作反常惹疑

今日凌晨2時許，警方在旺角洗衣街近山東街一帶設置路障截查可疑車輛。期間，一輛「冚旗」的舊款四座市區的士駛近路障時突然停下，姓袁（37歲）的士司機隨即在車內低頭整理物件。由於其動作異常且神情慌張，引起在場警員注意，隨即上前將車截停並進行搜查。

男商人因營商失敗欠下百萬巨債，轉行開的士並鋌而走險販毒。資料圖片
男商人因營商失敗欠下百萬巨債，轉行開的士並鋌而走險販毒。資料圖片

背囊藏各類毒品　市值高達30萬港元

警員首先在袁男身上搜獲小量懷疑毒品，隨後在車廂內一個背囊的布袋中，發現大批已分裝成小包的透明膠袋。袋內藏有不同種類的懷疑毒品，包括大麻、冰毒、可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮，初步估計市值約20萬至30萬港元。警方其後召喚警犬到場進一步搜車，惟未有再發現其他違禁品。

欠下數百萬債項　生計所迫鋌而走險

據了解，被捕男子原本是一名商人，但因營商失敗，欠下銀行高達數百萬港元的巨額貸款。在「馬死落地行」的情況下，他轉行擔任的士司機維持生計。然而，面對沉重的還債壓力，他疑因急於還清債務而墮入法網，企圖利用的士作掩飾，在深夜時分販運毒品「搵快錢」。

袁男現涉嫌「販運危險藥物」被警方拘捕，現正被通宵扣查。警方正深入調查毒品的來源及其背後的販毒網絡，涉案的士亦被扣留調查。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
16小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
15小時前
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
10小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
16小時前
02:13
伊朗局勢｜伊朗空襲海法及阿什杜德煉油廠 英法日等六國準備採措施保霍峽航道安全｜持續更新
即時國際
2小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
19小時前
王晶評價陳百強歌藝直指音域窄：等於汪明荃 列死因之謎三大關鍵 認定與抑鬱無關？
王晶評價陳百強歌藝直指音域窄：等於汪明荃 列死因之謎三大關鍵 認定與抑鬱無關？
影視圈
15小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
2小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
22小時前