營商失敗欠百萬巨債 男商人轉行開的士兼販毒 旺角遇路障截查斷正

一名原從事商業貿易的男子，疑因經營不善導致生意失敗，欠下銀行數百萬港元債務。他在轉職的士司機後仍入不敷支，為求「搵快錢」還債不惜鋌而走險，利用職務之便販毒。今日（20日）凌晨，該男子駕車途經旺角遇上警方路障，因神色慌張及動作可疑被揭發，檢獲市值約20萬至30萬港元的各類毒品。

「冚旗」的士路障前停下 的哥動作反常惹疑

今日凌晨2時許，警方在旺角洗衣街近山東街一帶設置路障截查可疑車輛。期間，一輛「冚旗」的舊款四座市區的士駛近路障時突然停下，姓袁（37歲）的士司機隨即在車內低頭整理物件。由於其動作異常且神情慌張，引起在場警員注意，隨即上前將車截停並進行搜查。

男商人因營商失敗欠下百萬巨債，轉行開的士並鋌而走險販毒。資料圖片

背囊藏各類毒品 市值高達30萬港元

警員首先在袁男身上搜獲小量懷疑毒品，隨後在車廂內一個背囊的布袋中，發現大批已分裝成小包的透明膠袋。袋內藏有不同種類的懷疑毒品，包括大麻、冰毒、可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮，初步估計市值約20萬至30萬港元。警方其後召喚警犬到場進一步搜車，惟未有再發現其他違禁品。

欠下數百萬債項 生計所迫鋌而走險

據了解，被捕男子原本是一名商人，但因營商失敗，欠下銀行高達數百萬港元的巨額貸款。在「馬死落地行」的情況下，他轉行擔任的士司機維持生計。然而，面對沉重的還債壓力，他疑因急於還清債務而墮入法網，企圖利用的士作掩飾，在深夜時分販運毒品「搵快錢」。

袁男現涉嫌「販運危險藥物」被警方拘捕，現正被通宵扣查。警方正深入調查毒品的來源及其背後的販毒網絡，涉案的士亦被扣留調查。