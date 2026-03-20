葵涌冧天秤｜大窩口道部分路段續全線封閉 運輸署籲留意交通最新安排

運輸署周四晚（19日）表示，因葵涌致命意外，大窩口道來回方向介乎石頭街與上角街之間全線仍然封閉，駕駛人士需改用其他道路。市民今早（20日）出行前，應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間。

公共運輸服務方面，途經有關路段的九巴第32H、33A、34及43號線；龍運巴士第A32號線；及城巴第930號線受影響，需改道行駛。市民應參閱巴士公司網頁或流動應用程式，了解路線最新資訊，並盡量使用鐵路服務。另外，新界專綫小巴第89A、89B、89P及313號線亦須改道行駛。

運輸署周四晚（19日）表示，因葵涌致命意外，大窩口道來回方向介乎石頭街與上角街之間全線仍然封閉，駕駛人士需改用其他道路。

運輸署發言人表示，一直與相關部門密切留意事故情況。視乎行動進展，明日受影響路段一帶的路面交通和專營巴士等公共運輸服務可能受影響。市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

運輸署已督導各公共運輸服務營辦商按乘客需求加強服務。緊急事故交通協調中心會密切監察區內交通及公共運輸服務情況。市民請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。