葵涌冧天秤｜天秤吊運金屬構築物出事 房署要求大判煥利建築交全面報告

葵涌葵盛圍一個公屋地盤今日（19日）有天秤倒塌，62歲男操作員連人帶天秤塌下，當場死亡。大批消防員包括坍塌搜救專隊及警察到場協助搜救，勞工處亦派員到現場調查。至晚上，工人將金屬殘骸逐一吊走，消防、房屋署及勞工處亦見記者交代事件。

勞工處表示，當時涉事天秤正吊運金屬構築物，現正全力調查事故原因，並向地盤發出「暫時停工通知書」，暫停於涉事地盤使用天秤；另外房署要求總承建商煥利建築提交全面報告，署方亦將排查全港房委會地盤，以免發生同類事故。

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倒塌部份長45米 死者頭重創多處骨折

消防處署理助理消防司長張志偉表示，消防今午4時27分接獲報案，指大窩口道一公屋地盤發生天秤倒塌事故，消防5分鐘後到達現場。人員到場後，發現一幢興建中的樓宇旁邊有天秤發生倒塌，40樓以上的部份天秤跌落地盤對開的山坡。倒塌的部份長約45米，一名操作員被困在駕駛室內，惟他已明顯死亡，隨即派出高空拯救專隊及災難應變救援隊將他移離。其後消防亦調派無人機協助搜索。

署理高級救護主任譚啟榮稱，事主被發現時頭部嚴重受傷，身體多處骨折，並無生命跡象，明顯死亡。

工人將金屬殘骸吊走。黃文威攝

工人將金屬殘骸吊走。黃文威攝

勞工處派員到場調查。黃文威攝

整個天秤折斷分為數段，部分天秤整條壓在大窩口道山坡。黃文威攝

勞工處副總職業安全主任（行動科）（新界西區）黃珮琳稱，勞工處高度關注事件，對工友離世深表難過。初步調查顯示，一名天秤操作員吊運金屬構築物期間，操作員聯同倒塌一截天秤一同墮地，導致操作員傷重不治。勞工處正嚴肅並全速跟進調查，並將會向承建商發出《暫時停工通知書》，暫停該地盤使用天秤。

房屋署：天秤無再倒塌風險 將排查全港房委會地盤

房屋署助理署長（工務）黃至中稱，署方對事件深表關注，並向死者家屬致以深切。事發地盤工程已於上蓋階段，房屋署定必嚴肅跟進，全力協助勞工處及警方調查，根據調查結果對承建商煥利建築作出適當處分，並要求承建商向死者家屬作適切協助。目前煥利建築已事發地盤所有工作，房署會馬上與承建商會面，要求他們提交詳細全面調查報告，並在地盤作必須改善措施。房署亦會在房委會地盤作全面排查，以免發生同類事故。

房屋署又指工程師在場進行勘察，指涉事天秤沒有再倒塌的風險。根據紀錄，涉事的天秤操作員在2024年3月入職，有相當多的經驗，消防到達現場後接觸事主，證實他已明顯死亡，並將他在一個已變型的駕駛室將他移離。

現場所見，涉事的天秤近天台位置折斷，接駁位外翻，分為數段倒塌山坡，部份殘骸擱在天橋及馬路。至晚上，工人到場將部份殘骸及零件吊走。

工業傷亡權益會指倒塌的天秤長40米、闊15米，每星期均進行檢驗，今早亦已完成檢驗，並由合資格人士簽發證明文件，證實可正常使用。該天坪在工地已使用約兩年，連同以往其他工地，總使用年期3年多，符合房屋署使用規範。由於天秤支架斷開的位置齊口，不排除內裡的天秤架芯斷掉所致。

據了解，現場為房委會葵盛圍的公屋地盤，涉事大判是煥利建築，將分兩期興建兩幢住宅大樓預計提供937個單位，原定今年第三季及明年第一季完工。

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