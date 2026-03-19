潘焯鴻涉詐騙｜屢有公司呃百分百擔保貸款 Channel C母公司涉做假數呃逾千萬

警方以涉嫌「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕建築工程商人潘焯鴻、其妻朱瑞芳及潘名下「諾翹生物化學有限公司」4名員工，指潘焯鴻等人疑在2021年以欺詐手段向銀行申請「百份百擔保特惠貸款」。

翻查資料，「百份百擔保特惠貸款」計劃是政府2020年4月 於疫情期間為紓緩中小企財政壓力、協助中小企渡過難關而推出的支援措施。申請此貸款的企業需提交證明，確定符合特定資格方會獲批貸款。計劃訂明貸款只能用於支付與申請業務相關的租金和薪金，絕對不能用作私人用途。 企業最後若未能還款， 銀行經法律途徑追討後仍不獲償還的款項，會成為銀行壞賬，最後由政府承擔。

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過往亦有騙取「百份百擔保特惠貸款」案件。2022年10月，警方國安處拘捕7名男女，分別為港獨組織「光城者」及「Black Bloc小隊」成員，以及一個詐騙集團成員，部分被捕人士曾提交虛假資料，虛構僱用及經營業務，詐騙「百分百擔保特惠貸款」達470萬港元。

已停止營運的網媒「Channel C」，其母公司及關連公司亦涉以欺騙手段取得合共1,200萬元「百分百擔保特惠貸款」，4名董事於2025年4月被捕。

除「百份百擔保特惠貸款」外，過往亦以欺騙手段申請支援非上市本地企業使用科技服務的「科技券」計劃。2024年1月，多間標榜是「黃色經濟圈」公司，包括「同行物流」，「居居飲食」及「隱世市集」負責人被警方拘捕。當中「同行物流」透過向假裝中標的「科技公司」轉帳製造虛假付款記錄；「居居飲食」更在店舖結業後近一年後仍繼續申請撥款。