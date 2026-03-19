葵涌冧天秤｜工權會稱天秤今早曾檢查 建造業總工會料吊運時用力過猛

葵涌葵盛圍一公屋地盤今日（3月19日）下午有天秤倒塌，男機手由高處墮下，當場慘死，勞工處正調查意外。工業傷亡權益會及建造業總工會已分別趕赴現場了解事件，及協助死者家屬。建造業總工會理事長周思傑指出，初步懷疑是天秤吊運期間用力過猛，導致天秤接駁位置受力異常而出現斷裂情況。另外工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，據悉天秤每星期檢驗一次，最近一次是今日早上。

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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示已初步接觸其家人，據她所知離世工友從事建造業已超過30年。她呼籲承建商及僱主做好善後，協助家屬渡過難關。蕭倩文又稱，據悉倒塌一段天秤長約40米，截斷位置鄰近頂層；天秤在事發地盤用了大概兩年，連同其他地盤用了約3年，未有超過房署地盤的5年機齡標準；天秤每星期檢驗一次，最近一次是今日早上。她指出，天秤斷口位「齊口」，敦促當局徹查意外經過及原因，例如是否涉及金屬疲勞、駁口位螺絲有否問題、當時有否負載、檢驗過程等等。

建造業總工會理事長周思傑表示，收到消息後立即派出職安團隊到醫院及工地了解情況，並對死者家屬致意深切慰問。 周思傑指出，就觀察而言，初步懷疑是天秤吊運期間用力過猛，導致天秤接駁位置受力異常而出現斷裂情況，工會到場後亦拍攝了一些現場照片，初步見到涉事的折斷天秤，駁口相對齊整，因此不排除涉及金屬疲勞，或燒焊工序未如理想等因素，不過具體事故成因仍需有待勞工處及警方相關部門作進一步調查才能確認。工會對今次事故中有工友傷亡深表遺憾，亦希望加強地盤安全，保障工友。

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另外安達臣道房屋地盤2022年亦曾發生天秤倒塌事故，導致3死6傷。建造業總工會指出，業界亦未汲取慘痛教訓，仍發生同類型的工業事故。總工會強烈呼籲所有業界人員及施工處所，應以血的教訓為鑒，立即全面排查安全隱患。前線工友開工前，必須進行動態風險評估確保安全才可施工，全方位剔除安全隱患，切勿掉以輕心。

另外，總工會亦要求勞工處，即時深入調查各宗致命工業事故，並公開事故的調查報告。勞工處必須認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從促修補不足之處，切實加強監管巡查工作。同時，處方對保障工人權益、特別在工作安全上更是責無旁貸，避免同類似事故再度發生。

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工聯會立法會議員陳穎欣稱，得悉有工友傷亡後，工聯會已即時嘗試主動接觸相關工友及其家屬，將會盡力提供適切協助，做好善後支援工作；同時高度關注地盤安全問題。陳穎欣亦關注涉事地盤橫跨大窩口道及葵盛圍，正興建兩座公營房屋，地盤原定於未來兩年分階段完工，今次事故會否對相關工程進度及未來入伙安排構成影響，會向政府作進一步了解，並希望盡快向附近居民及未來入伙的街坊交代更多資訊，釋除居民疑慮。