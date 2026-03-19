葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道一段全封

葵涌有公屋地盤有天秤倒塌，導致操作員墮地身亡。事發於今日（19日）下午4時許，警方接獲多人報案，指葵盛圍一個地盤有天秤倒塌，跌落葵涌邨對開山坡位置。救援人員趕往現場搜救，發現60多歲男操作員重創，懷疑是連人帶機墮地，當場證實他已不治。勞工處其後派員趕至現場，調查意外原因調查。

據了解，現場為一個興建中的公屋地盤，天秤突然斷裂，跌落山坡，大量零件四散。有附近居民表示，事發一刻突然傳出一聲巨響，未幾便見到葵涌邨地盤的天秤倒塌跌落山坡，現場一片狼藉。事件中另有一輛輕型貨車被碎石擊中，司機沒有大礙。

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大窩口道一段全線封閉 巴士須改道

意外期間運輸署表示，因高空墮物，大窩口道(來回方向)介乎德士古道與上角街之間的全線封閉，上址交通繁忙，有巴士服務受影響，包括九巴第32H、33A、34、43號線；龍運第A32號線；及城巴第930號線。

城巴下午5時45分表示，因應葵涌建築地盤突發事故，城巴930號線（會展站往返荃灣西站）來回方向正實施改道安排，巴士將不會停靠大窩口邨、葵馥苑、葵涌邨的部份巴士站。乘客可透過城巴手機應用程式及網頁，獲取最新資訊。

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