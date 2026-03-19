珍惜生命｜西半山旭龢道女子墮樓 倒臥平台不治
更新時間：11:41 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-19 HKT
今日（19日）早上9時35分，半山旭龢道5號龍騰閣一名婦人墮樓，倒臥在平台上。保安員見狀，最初以為是小童，連忙報案。救援人員接報到場，發現女事主身首異處，已當場死亡。警方正調查死者身份及墮樓原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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