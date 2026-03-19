警東九龍打擊交通違例拘捕4人 發346張牛肉乾 錄479宗超速

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於3月13至18日在區內展開代號「亮景」（CLEARVIEW）的執法行動，重點打擊不專注駕駛、停牌期間駕駛等違例行為。

行動中，人員根據情報在區內進行重點部署，針對可疑車輛截停調查。其中，人員拘捕三名年齡介乎25至52歲的本地男司機，涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。人員亦拘捕一名45歲本地男司機，涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「行使虛假文書」、「盜竊」及「不付款而離去」等罪行。

所有被捕人已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。

警東九龍打擊交通違例拘捕4人。警方圖片

警東九龍打擊交通違例拘捕4人。警方圖片

同時，人員亦就交通違例事項發出合共346張定額罰款通知書及5張傳票、並偵測到479宗超速駕駛。

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」屬嚴重交通罪行，一經定罪，最高可被判罰款一萬港元、監禁十二個月及停牌十二個月。警方會繼續加強執法，嚴厲打擊相關罪行，並呼籲所有駕駛人士切勿以身試法。