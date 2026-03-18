車Cam｜三地牌七人車澳門超速入彎失控 撼穿水馬再撞兩車釀4傷

澳門周三（3月18日）晚上7時許發生3車相撞意外，導致4人受傷，當中涉及巴士。網上流傳車Cam所見，當時友誼大馬路一部白色七人車駛往孫逸仙大馬路，期間高速超車並失控，撞毀路中心水馬，水花飛濺。其後車輛越過對面車道，與對面線一輛黑色七人車迎頭硬撼。由於衝擊力大，被撞黑色七人車又波及一部途經巴士。

事件中共4人受傷清醒送院，均為澳門當地人，其中被撞黑色七人車的男司機右邊大腿骨折，一度困於車內，要由當地消防員用爆破工具救出送院；另外巴士男司機、女乘客及肇事白色七人車男司機均胸部送院

事故現場圖片所見，肇事白色七人車疑挂有粵港澳三地車牌，車上載有貨物；被撞巴士擋風玻璃碎裂，遍地車輛殘骸。澳門治安警表示，肇事白色七人車司機通過酒精測試，初步調查意外與他彎位違規超車、超速行駛有關，稍後將檢控。