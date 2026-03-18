葵涌安蔭邨校服少年墮樓 重創浴血送院搶救

葵涌安蔭邨多層停車場，周三（3月18日）晚上9時許，一名10多歲校服少年從高處墮下，於安捷街行人天橋橋頂倒地，重創浴血。救護員到場時，少年仍有意識，隨即將他送院搶救。

目前少年墮樓原因仍在調查，現場遺留染血紗布及一條紅色校呔。消息指，少年母親事發前身處荃灣楊屋道1號，兒子向她發送信息稱想輕生，母親大驚隨即報案，並四處尋覓兒子行蹤，可惜未能阻止事件。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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