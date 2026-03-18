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手提行李藏$87萬大麻花 泰國抵港男被拘控

突發
更新時間：22:25 2026-03-18 HKT
發佈時間：22:25 2026-03-18 HKT

一名29歲的男旅客周二（3月17日）從泰國曼谷飛抵香港機場。海關人員清關時，在其手提行李內發現4.2公斤、約值87萬元的懷疑大麻花，遂把他拘捕。涉案男子已被控一項販運危險藥物罪。案件於周四（3月19日）在西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續根據情報分析，及風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。海關同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

涉案的被捕人士。
涉案的被捕人士。
海關檢獲的懷疑大麻花。
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