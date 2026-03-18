海關夥消防連破3非法油站 公屋停車場淪計時炸彈 幸揭發及時拘操作員顧客

香港海關與消防處本周一至三（3月16至18日）聯手，先後搗破三個分別於東涌、深水埗及牛頭角的非法油站，共檢獲約1830公升、市值約5.4萬元的懷疑未完稅汽油。其中在牛頭角，人員拘捕拘捕兩男，分別為操作員及顧客。不法之徒改裝七人車作流動油站，竟公然於樂華北邨停車場內賣「鬼油」，一旦發生火警，後果不堪設想。當局強調，因應近日油價上升，會繼續多管齊下打擊，呼籲市民切勿因小失大。

涉案3個非法油站分別位於東涌石榴埔棄置貨櫃、深水埗大窩坪配水庫對開空地及樂華北邨停車場，香港海關及消防處在這次聯合行動中，共檢獲約1830公升懷疑未完稅汽油，市值約5.4萬元，應課稅值約1.1萬元，拘捕兩名男子，扣查3部涉案私家車，並檢獲一批入油工具。相關調查仍在繼續，海關不排除更多人被捕。

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組高級調查主任莊倩嫻提到，其中兩名被捕男子均於樂華北邨行動落網，分別為39歲操作員及70歲顧客。現場所見，操作員利用七人車作流動非法油站，在車尾空間塞入了一個大膠箱，內藏約400公升汽油；至於顧客所駕駛的私家車則停泊在旁，正在入油時被關員截獲。現場鄰近民居，一旦發生火警，後果不堪設想。

海關相信，近日油價急升，成為不法分子賣「鬼油」圖利、市民鋌而走險光顧的誘因。當局強調，非法油站欠缺合規防火設備，嚴重危及公眾安全；而且購買非法燃油屬刑事罪行，會留案底；另外非法燃油品質亦無保證，可能損害汽車，涉案車輛亦可能被充公，呼籲市民切勿以身試法。海關會繼續多管齊下打擊非法燃油活動，並與消防處緊密合作，截斷非法燃油供應及非法加油活動。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。