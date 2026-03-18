青朗公路水牛捱撞｜重創水牛已被人道處理 漁護署移走附近兩同類待適時野放

青朗公路往九龍方向近大欖隧道，今日（3月18日）早上一頭水牛誤闖馬路，遭私家車撞傷。漁農自然護理署現回覆查詢時表示，受傷的是一隻成年雄性水牛，署方獸醫即時為受傷水牛麻醉，並將其運返署方轄下牛隻管理中心作進一步檢查，確認該隻水牛左前肢嚴重骨折。基於動物福利的考慮，署方獸醫已將其人道處理。

漁護署續指，為防止現場再有牛隻衝出馬路造成交通及安全風險，署方人員已將現場附近草叢內兩隻雄性水牛運返牛隻管理中心暫時安置。該兩隻水牛目前健康情況良好，待署方尋找合適地點後，適時將其放回野外。

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根據署方2022年就本港流浪牛的分布和數目普查，全港約有180頭水牛，主要分布於大嶼山和新界中部。涉事三隻水牛相信屬於錦田一帶的流浪牛群。

漁護署強調，為減低人牛衝突，署方牛隻管理隊一直採取多管齊下的策略，包括將造成滋擾的流浪牛隻移離相關地點並尋找合適的地點放回。署方會繼續監察流浪牛的活動情況，與地區持份者保持溝通，平衡動物福利與公眾安全。

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