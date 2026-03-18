網傳宏福苑工人進入災民單位只需登記 知情者斥造謠 強調工人離開樓宇前已搜身

近日有網民上載一段工人在宏福苑警崗前排隊影片，該片長約1分29秒，拍攝到10多名工人，在檢查站(警崗)前排隊登記，待警員記下資料就可以離開。有網民形容是宏福苑工人進入災民單位只需簽到，未有搜身、安檢或使用金屬探測器檢查，批評措施與政府早前公佈並不相同。有知情者直斥有關說法是造謠，強調工人離開樓宇前已搜身。

近日有網民上載一段工人在宏福苑警崗前排隊影片。網上片段

知情者直斥有關說法是造謠，實情是工人在離開工作單位的樓宇前已經完成搜身，其後再行至警崗登記離開。據了解，當局搜身行動，大多是在相關樓宇室內範圍進行，除保障工人私隱外，亦確保他們離開工作單位後於最近距離接受檢測。

近日曾多次進出宏福苑做加固工程的陳先生表示，他每次離開工作單位，走至大廈大堂時都被搜身，甚至經金屬探測器等檢測才可以離開，走出大廈後要再到警崗登記才可以離開宏福苑封鎖範圍，「總之每次進出大廈都要搜身。」

宏福苑。資料圖片