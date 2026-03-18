跨境販毒｜法國火山礦物藏$1450萬氯胺酮 海關監控遞送拘兩男

香港海關3月10日偵破兩宗跨境毒品案，共檢獲約106公斤大麻花和約36公斤氯胺酮，共約值3650萬元，並拘捕三名懷疑涉案男子。其中一案方面，香港海關與內地海關緝私部門聯手，3月10日截查一件由法國經內地寄港，報稱水族箱底砂的包裹。經檢查後，在24包火山礦物中發現36公斤、約值1450萬元的懷疑氯胺酮。海關其後在3月16日監控遞送，在流浮山及元朗拘捕兩名58歲及44歲本地男司機。

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海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任趙啟榮提到跟進調查過程，表示截獲這批毒品後，海關毒品調查科人員接手，迅速鎖定一個位於流浮山物流倉庫。經連日監控遞送，3月16日下午海關發現一名58歲男司機到達物流倉庫打算提貨。當他完成簽收後，關員隨即上前截查並拘捕58歲男司機。

涉案36公斤、約值1450萬元的懷疑氯胺酮。

經調查得知，58歲男司機受人幕後委託，將貨物運到元朗另一物流倉庫，因而關員繼續監控遞送。雖然兩個物流倉庫行車距離只有約8分鐘，但幕後委託人多次更改指示，運送過程中更安排另一44歲貨車男司機接手，將貨物運到元朗物流倉庫，因而海關再拘捕44歲男司機。經調查所得，兩名司機是收酬運貨，他們現正保釋候查。

海關行動，該宗案件的販毒集團由背後遠距離操控，利用本地正當物流倉庫，並試圖以多重貨車複雜操作避開追查，做法狡猾。海關呼籲物流及運輸界從業員，若遇上新客戶，特別要提高警覺。尤其客戶透過電郵或即時通訊軟體聯絡，而拒絕提供詳細資料時，就更加要小心，以提防被販毒集團利用來運送毒品。海關建議物流界盡可能要求這類客戶提供更多資料，例如公司登記文件、貨物發票、裝箱單及不同證明文件等作為紀錄及參考，減低被販毒集團利用公司或車輛進行販毒活動。海關會繼續留意販毒趨勢，全方位打擊販毒活動。

海關見記者交代案情。海關直播截圖