跨境販毒｜加國波枱暗格藏$2200萬大麻花 國際搬屋公司被利用 海關拘一男

香港海關3月10日偵破兩宗跨境毒品案，共檢獲約106公斤大麻花和約36公斤氯胺酮，共約值3650萬元，並拘捕三名懷疑涉案男子。其中一案有毒販費盡心思，挖空桌球枱收藏約值2200萬元的大麻花，將其混入一批家居用品，利用跨國搬屋公司物流網，由加拿大企圖將毒品偷運入本港，但在海關人員仔細檢查及先進儀器協助下，毒販最終未能得逞，經調查後海關成功拘捕一名涉案司機。

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海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣表示，一個40呎海運拼裝貨櫃較早前抵港，貨櫃內有15票不同種類貨物，其中一票報稱載有美式桌球枱，由加拿大抵港，準備轉運往英國。關員認為上述運輸路線不尋常，北美洲是毒品主要來源，而且桌球枱申報重量亦與正常有異，因此在3月10日，關員在葵涌海關大樓驗貨場開櫃調查。

關員發現，涉事一張美式桌球枱外觀殘舊，枱身頭尾及兩側部分袋口被木板圍封，關員隨後透過先進的微型內窺鏡頭，發現桌球枱裏有一包包異物，隨後的X光檢驗亦發現內部影像不均勻，因此關員決定破開桌球枱，最終發現143包、共重約106公斤的真空包裝懷疑大麻花，市值約2200萬港元。

海關直言，毒販花盡心思手法精巧，掏空桌球枱收藏大麻花，再利用木板鋁紙圍封桌球枱內圍，其後還原外觀，以一張看似正常的桌球枱作付運，但最終在海關先進裝置和前線關員細心檢查，毒販最終未能得逞。

涉案143包、共重約106公斤的真空包裝懷疑大麻花，市值約2200萬港元。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任趙啟榮續指，海關其後迅速鎖定了一間負責收貨的九龍灣物流公司，追查後發現該公司受加拿大客戶委託運送這票貨物。調查所得，該跨國毒販捨棄一般貨運公司，精心挑選國際搬屋公司服務，利用其物流網及貨物繁雜特性，將藏毒桌球枱混入傢俬、電器、書本、衣物等等物品，企圖減低被海關抽查機會，企圖建構出一條跨國販毒物流鏈。

行動當日，海關拘捕一名55歲涉案男司機，他現正保釋候查。海關呼籲物流及運輸界從業員，若遇上新客戶，特別要提高警覺。尤其客戶透過電郵或即時通訊軟體聯絡，而拒絕提供詳細資料時，就更加要小心，以提防被販毒集團利用來運送毒品。海關建議物流界盡可能要求這類客戶提供更多資料，例如公司登記文件、貨物發票、裝箱單及不同證明文件等作為紀錄及參考，減低被販毒集團利用公司或車輛進行販毒活動。海關會繼續留意販毒趨勢，全方位打擊販毒活動。

海關見記者交代案情。